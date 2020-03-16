Ведунья дала прогноз по беременности Маргариты Симоньян на фоне коронавируса

Ведунья Алена Полынь прокомментировала неожиданное признание руководителя RT Маргариты Симоньян, которая рассказала, что снова беременна, хотя у нее есть новорожденная дочь.

«Это, конечно, слишком рано, — написала Симоньян о своей беременности в Instagram. — Получается, я забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов. Но, раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе, как благословение».

По словам журналистки, она является принципиальной противницей абортов, хотя и не считает, что государство должно ограничивать право женщины на прерывание беременности.

Основательница школы ведовства, называющая себя потомственной ведьмой Алена Полынь согласилась на просьбу Федерального агентства новостей прокомментировать новость, которой поделилась со своими подписчиками Симоньян. Нас интересовало, каков прогноз на беременность с точки зрения звезд, учитывая непростую нынешнюю ситуацию, связанную с естественными опасениями людей из-за эпидемии, вызванной коронавирусом.

Однако ведунья успокоила всех, кому разрастание эпидемии кажется неподходящим моментом для беременности и родов: по словам Алены Полынь, звезды говорят ровно об обратном.

«Не бывает в нашей жизни простых моментов, — напомнила ведунья. — Белая полоса сменяет черную и наоборот — таков закон. Но, что бы ни происходило, материнство — это всегда счастье. Именно беременность, материнство — это такое состояние женщины, когда она может почувствовать себя богиней. Такая возможность есть только у женщины, мужчинам это не дано».

Поэтому прогноз относительно новой беременности Маргариты Симоньян только положительный, что бы ни происходило вокруг, отметила Алена Полынь.

«Материнство — это всегда счастье, вне зависимости от периода, в который это происходит. Это всегда новый этап в жизни женщины. С материнством женщина всегда становится сильнее — и физически, и морально. То есть женщина выходит на новый этап», — подчеркнула Алена Полынь.

Руководителю RT Маргарите Симоньян 39 лет, вот уже восемь лет она живет в партнерском союзе с режиссером Тиграном Кеосаяном. У пары трое детей: две дочери и сын. Младшей дочери Маро сейчас около полугода.

Ради союза с Симоньян Кеосаян развелся со своей первой женой — актрисой Аленой Хмельницкой, от этого брака у режиссера две взрослые дочери. Сейчас Хмельницкая поддерживает с бывшим мужем и его избранницей теплые отношения. Таким образом, у 54-летнего Тиграна Кеосаяна будет уже шестой ребенок, а у Маргариты Симоньян — четвертый.