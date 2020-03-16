Сотовая связь в России может подорожать на 20%

Москва, 16 марта. Услуги сотовой связи могут подорожать в России на 20%. Такой сценарий будет неизбежен, если операторам не предоставят компенсацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сетям.

Информация о возможном росте тарифов на сотовую связь содержится в проекте предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, пишет газета «Коммерсантъ». В состав группы вошли представители МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2, «ЭР-Телеком», «Яндекс» и Mail.ru Group.

Затраты на создание бесплатного сегмента Рунета члены группы оценивают в 150 миллиардов рублей. Авторы проекта предлагают два возможных способа компенсации — налоговые вычеты для операторов связи или пропорциональное повышение цен на стандартные тарифы.

По оценкам Минкомсвязи РФ, бесплатные ресурсы дадут лишь 10% трафика. Министерство намерено провести тщательный мониторинг рынка мобильной связи и интернет-услуг и после этого комментировать предложения РСПП.

Напомним, 15 января этого года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил запустить проект «Доступный интернет», который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам.

В список сайтов, доступных даже при нулевом балансе, могут войти государственные информресурсы, российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Фотострана», поисковик «Яндекс», mail.ru, km.ru, мессенджер Bip, уточняет «Ридус».