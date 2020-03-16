Путин рассказал о потерях Европы от антироссийских санкций

Москва, 16 марта. Россия и Европа понесли определенные потери из-за санкций, причем в некоторых областях они оказались более ощутимыми для европейцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи», — подчеркнул глава государства.

Приводя пример, Путин напомнил о снижении товарооборота с Россией и, как следствие, о потере европейцами рабочих мест. В России при этом, по словам президента, сейчас самая низкая безработица за всю историю. Кроме того, Путин отметил, что санкции несут негативные последствия для обеих сторон.

«Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство. И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений», — сказал глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Напомним, Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году, когда после госпереворота на Украине Крым воссоединился с РФ в результате законного референдума. С тех пор ограничения регулярно расширялись и продлевались. Так, 13 марта стало известно, что ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и 44 организаций. Ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2020 года.