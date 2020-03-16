Мишустин заявил, что Россия закрывает границу с Белоруссией

Москва, 16 марта. Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что РФ приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей из-за коронавируса. Соответствующее заявление прозвучало на оперативном совещании.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — отметил Мишустин.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что власти страны будут делать все возможное для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — сказал Мишустин.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Об этом пишет «Газета.ru». Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека. Общее количество инфицированных в мире достигло 153 517 человек, 5375 инфицированных погибли.

Многие эксперты называют, как минимум, странным тот факт, что коронавирус появился в разгар торговой войны США и Китая. Как считает глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, Соединенные Штаты могли оказать влияние на появление нового вида вируса. С его точки зрения, Вашингтон мог инициировать опасное заболевание, чтобы сбить темпы экономики КНР и избавиться от основного конкурента.

Руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, когда закончится эпидемия нового коронавируса в мире и почему велика вероятность ее повторения осенью. Он предсказывал эпидемию гриппа или других вирусных заболеваний еще в январе 2020 года. По словам астролога, весь 2020 год отличается большим количеством несбалансированных энергий, поскольку наблюдается специфическое тройное соединение в знаке Козерог.