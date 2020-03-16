Россия ведет сразу две нефтяные войны. Колонка Евгения Беня

В правительстве РФ разошлись в прогнозах о цене на нефть. В конце прошлой недели в Минэнерго заявили, что ждут роста до 45 долларов во второй половине года, а, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, жить предстоит с 35 долларами за баррель. Белоусов не исключил возможности дальнейшего провала цен (9 марта стоимость барреля нефти марки Brent снижалась до 31,02 доллара), однако признался, что «не очень верит» в возможность длительного падения до уровня 20 долларов за баррель.

Как говорится в обзоре аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, курс рубля после обвала к 75 руб. за 1 доллар из-за снижения цен на нефть постепенно за два года вернется к значению в 61 рубль. По мнению этого аналитика, ближайшие полгода стоимость нефти Brent будет находиться на уровне 30 долларов за баррель, после чего начнет возвращаться к прежнему значению в 60 долларов за баррель.

При этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 руб. за доллар, а затем начнет расти до 61 руб. Через год, по мнению Графа, при ожидаемых показателях рубль может укрепиться до 68 руб. за доллар. Базовый сценарий рассчитан, исходя из стоимости нефти 38 долларов за баррель и курсе 70 руб. за 1 доллар.

Между тем эксперт компании «БКС Брокер» по фондовому рынку Дмитрий Бабин сообщил «Российской газете», что курс доллара США может достичь 100 российских руб., если нефтяные противостояния продлятся долго.

Как проинформировало ТАСС, Министерство финансов России заявило, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит на 6—10 лет для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25—30 долларов. Объем ликвидных средств ФНБ на 1 марта был 10,1 трлн руб., или 9,2% ВВП. В случае, если стоимость нефти будет падать на мировых рынках, предполагается, что Россия сможет сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила», — говорится в заявлении регулятора.

Это решение принято с учетом цены нефти. Ранее Центробанк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней.

Нефтяная война с США

Отношения с Россией оказывают значительное влияние на политику ОПЕК. Из опасения, что Россия увеличит свою долю на рынке, организация ОПЕК отказывалась снизить объемы добычи, если Россия не сделает того же. Эта ситуация является основным препятствием к восстановлению мировой цены на нефть.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.

Все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки ОПЕК+ (14 стран ОПЕК + Россия, Казахстан, Азербайджан), оперативно замещались на мировом рынке американской сланцевой нефтью, как считают в ПАО «Роснефть». Таким образом, получалось: страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, сокращая добычу, уступали рынки Соединенным Штатам.

Не случайно сейчас Вашингтон ввел санкции против еще одной швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI), как проинформировал Минфин США. Отмечается, что ограничения связаны с тем, что компания «работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики».

Авторитетный эксперт — экономист и постоянный член Изборского клуба Михаил Хазин подчеркивает, что для России принципиальное место — это доля рынка, потому что нефтяные цены все равно будут расти.

«Поскольку на рынок вышли США со сланцевой нефтью, по этой причине сделка ОПЕК+ — в реальности была потеря рынка в пользу США. И по этой причине она была для нас стратегически невыгодна. При этом у нас есть компании, у которых добыча падает естественным образом и которые по этой причине в сделке ОПЕК+ были заинтересованы, потому что у них все равно добыча падает, так пускай хоть цена будет высокой. То, что при этом для России это невыгодно, их волновало мало. Сейчас при низких ценах ситуация будет прямо противоположная, поскольку сланцевая добыча Соединенных Штатов Америки при низких ценах нерентабельна — там граница где-то 60 долларов за баррель. По этой причине можно смело сказать, что рано или поздно США вернут цену к 60, компенсируя нам локальные потери, а долю рынка, пока цены низкие, мы себе вернем. Так что, считаю, то, что произошло, нам очень выгодно», — говорит Хазин.

Нефтяная война с Саудовской Аравией

Однако теперь Саудовская Аравия в ответ России демонстративно резко увеличила добычу нефти. Ее крупнейшая госкомпания Saudi Aramco заявила, что увеличит поставки в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки, а затем нарастит добычу до 13 млн баррелей в сутки. Саудовцы также предоставят покупателям скидки в размере 6—8 долларов на баррель. В итоге доля Саудовской Аравии на рынке в 2020 году может вырасти до 13%.

По словам источников Bloomberg, европейские компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA получили предложения о поставках от Saudi Aramco, которые «существенно превышали обычные объемы». Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% в зависимости от конкретной компании, сообщает Bloomberg. Отсюда следует, что саудиты не исключают продаж нефти по 25 долларов за баррель.

Как проинформировало 12 марта агентство Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией приняли решение снизить цены на свою нефть. По данным Bloomberg, ОАЭ задним числом с января снизили стоимость для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель. Ирак собрался снизить цены на нефть марки Basrah Light на пять долларов при поставках на азиатский рынок, а Кувейт — на шесть долларов. При этом госкомпания Ирака State Oil Marketing Organization (SOMO) собирается нарастить экспорт в апреле. Экспорт же из Кувейта в Северную и Западную Европу установили на рекордно низком уровне в 12,60 доллара за баррель.

Надежда на преодоление рисков

Логика в доводах «Роснефти» и экспертов по поводу того, что при отказе от дальнейших сокращений производства нефти произойдет вытеснение с рынка более дорогого американского сланцевого энергоносителя, очевидна. Только, как выяснилось, России теперь приходится вести и нефтяную войну с американскими производителями сланцевой нефти, пытавшимися оттеснить наших производителей с мирового рынка, и с Саудовской Аравией и ее ближневосточными партнерами, которые использовали отказ России от дальнейшего сокращения производства нефти для попытки прорывного расширения своих рынков сбыта в противовес нашей стране. И это для России, скорее, не столько второй нефтяной фронт, сколько отдельная еще одна нефтяная война.

Тем не менее, считают в Bank of America, Саудовская Аравия, бюджет которой чувствителен к колебаниям цен, не может позволить себе продолжительную ценовую войну, поэтому прогноз банка на 2021 год — 55 долларов за баррель. Это обнадеживает и даже не исключает вероятности переговоров с Саудовской Аравией и ее партнерами. Пока же ОПЕК разослала приглашения, в том числе России, для участия в техкомитете 18 марта, а затем отменила намечавшееся было заседание.

И все-таки в реальности торговых отношений как-то не всегда возрастающий спрос однозначно повышает ценообразование на предлагаемый товар. Поэтому в наблюдаемой российской попытке выиграть мировую конкуренцию по нефти не обходится и без долгосрочных рисков, не говоря о краткосрочных.

Понятно, что Центральный банк России предпринимает усилия, чтобы избежать кардинального обвала рубля на московских торгах — от решения не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке вплоть до упреждающей продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, а в крайнем случае — увеличение ставки для банков. Однако, риски для волатильности российской финансовой системы, пожалуй, имеют место, как никогда за последние пять лет. Особенно с учетом того, что, наряду с ценами на нефть, на состояние рубля воздействует целый ряд факторов, отражающих нынешнюю нестабильность в мире (один только коронавирус, влияющий на все и вся, чего стоит!).

Важнейшая задача состоит в том, чтобы на фоне рисков в решении глобальных экономических проблем преодолеть угрозы гиперинфляции и резкого падения уровня жизни.