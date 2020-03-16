Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса

Москва, 16 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

«Совет будет в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия, направленные на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции и ее возможных последствий», — заявил Мишустин на заседании стратегической сессии нового совета, состоявшемся 14 марта.

Глава кабмина подчеркнул, что для борьбы с COVID-19 в нашей стране необходима координация всех ведомств. Мишустин намерен ежедневно лично координировать работу совета.

Премьер-министр отметил, что в мире сложилась неблагоприятная ситуация, а положение Европы можно назвать критическим.

«Самое важное для нас — защитить людей и принять все меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса в России», — подытожил глава кабмина.

Напомним, первые случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 63 случая коронавируса, передает телеканал «360». Большинство заболевших находятся в Москве. С 5 марта в столице действует режим повышенной готовности.