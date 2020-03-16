Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Коронавирус в России — прогнозы и контроль», посвященную проблеме эпидемии коронавируса COVID-19. Мероприятие состоится в среду, 18 марта, в 14.00 в нашем пресс-центре по адресу Приморский проспект 78, корпус 5.

На пресс-конференции мы намерены узнать мнение и прогнозы специалистов о ситуации. Насколько реальна опасность эпидемии для России, в частности на Северо-Западе? Оправдан ли запрет на массовые мероприятия и обязательный карантин для всех прибывших из-за границы или это избыточные меры?

Как будут действовать религиозные центры?

Нужно ли закрывать границы ради безопасности граждан России?

Какой способ государственного управления позволяет более эффективно справляться с эпидемиологической опасностью — авторитарный строй или демократический?

Требуются ли в связи с коронавирусом вносить изменения в законодательство Российской Федерации, нужно ли вводить административную или уголовную ответственность за отказ от карантина? Как должен оплачиваться больничный тем, кто находится на карантине, должна ли выплачиваться заработная плата в полном объеме, каким образом должна быть организована доставка еды вынужденно изолированным.

На эти и другие вопросы ответят гости и участники мероприятия:

— Татьяна Викторовна Суровцева, Городская клиническая больница № 20, главный врач ОНФ в Санкт-Петербурге, сопредседатель регионального штаба;

— Яковлев Алексей Авенирович, бывший главный врач Боткинской больницы;

— Егоров Александр Борисович, депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга;

— Андрей Кураев, российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов;

— Мохаммад Хенни, председатель Общины мусульман Северо-Запада;

— представитель Центра гигиены и эпидемиологии в СПб.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16