Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Коронавирус в России — прогнозы и контроль», посвященную проблеме эпидемии коронавируса COVID-19. Мероприятие состоится в среду, 18 марта, в 14.00 в нашем пресс-центре по адресу Приморский проспект 78, корпус 5.
На пресс-конференции мы намерены узнать мнение и прогнозы специалистов о ситуации. Насколько реальна опасность эпидемии для России, в частности на Северо-Западе? Оправдан ли запрет на массовые мероприятия и обязательный карантин для всех прибывших из-за границы или это избыточные меры?
Как будут действовать религиозные центры?
Нужно ли закрывать границы ради безопасности граждан России?
Какой способ государственного управления позволяет более эффективно справляться с эпидемиологической опасностью — авторитарный строй или демократический?
Требуются ли в связи с коронавирусом вносить изменения в законодательство Российской Федерации, нужно ли вводить административную или уголовную ответственность за отказ от карантина? Как должен оплачиваться больничный тем, кто находится на карантине, должна ли выплачиваться заработная плата в полном объеме, каким образом должна быть организована доставка еды вынужденно изолированным.
На эти и другие вопросы ответят гости и участники мероприятия:
— Татьяна Викторовна Суровцева, Городская клиническая больница № 20, главный врач ОНФ в Санкт-Петербурге, сопредседатель регионального штаба;
— Яковлев Алексей Авенирович, бывший главный врач Боткинской больницы;
— Егоров Александр Борисович, депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга;
— Андрей Кураев, российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов;
— Мохаммад Хенни, председатель Общины мусульман Северо-Запада;
— представитель Центра гигиены и эпидемиологии в СПб.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16