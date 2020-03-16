Эксперт Джайя Балу рассказала, как обеспечить IT-безопасность при работе из дома

Москва, 16 марта. Россиянам, которые на фоне вспышки китайской коронавирусной инфекции перешли на удаленный режим работы, необходимо уделять особое внимание вопросам защиты домашних компьютеров. Об этом рассказала директор по IT-безопасности компании-разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу.

Некоторые компании в России перевели своих сотрудников на удаленную работу в целях профилактики распространения коронавируса, но у большинства домашних компьютеров уровень защиты значительно ниже, чем у корпоративных.

«Компании, которые планируют отправить своих сотрудников домой, должны обеспечить поддержку, нужную им для безопасной удаленной работы», — заявила в беседе с корреспондентом РИА Новости Джайя Балу.

Эксперт советует работодателям проверить устройства, через которые работники будут получать доступ к корпоративным данным и сервисам. По ее словам, нужно в обязательном порядке напомнить «об основных правилах использования личных домашних устройств — даже если речь идет о принтере». Джайя Балу призвала использовать аутентификацию, которая позволяет защитить информацию.

«Убедитесь, что сотрудники имеют ограниченные права доступа и могут подключаться только к тем сервисам, которые им необходимы для выполнения определенных задач. Не стоит предоставлять сотрудникам доступ ко всей корпоративной сети», — пояснила директор по IT-безопасности Avast.

По ее словам, сотруднику перед началом работы дома нужно изменить пароль для Wi-Fi-роутера и проверить, включены ли переадресация портов и набор сетевых протоколов в настройках роутера. Джайя Балу подчеркнула, что «сети настолько надежны, насколько безопасно их самое слабое соединение», поэтому нужно убедиться, что все устройства, подключенные к Интернету, защищены.

Также эксперт обратила внимание на тот факт, что киберпреступники любят использовать повестку дня для рассылки фишинговых писем.

«Важно внимательно относиться к письмам с темами, связанными с коронавирусом: они могут содержать вредоносные ссылки и вложения. Если адрес отправителя кажется знакомым, но все равно подозрительным — можно связаться с отправителем по другому каналу», — резюмировала эксперт.

Напомним, о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Коронавирус быстро распространился по всему миру. Доктор медицинских наук, руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич ранее рассказал о способах защиты от коронавирусной инфекции. По его словам, вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому даже с учетом того, что маски «не очень эффективны» носить их «все-таки стоит».

Распространение коронавируса негативно влияет на экономику многих стран. У России есть задел прочности для демпфирования негативного влияния коронавируса на экономику, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, правительство РФ подготовило план поддержки экономики в условиях распространения вируса, включающий в себя формирование антикризисного фонда в 300 млрд рублей. Как отмечает «Газета.ru», премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России был сформирован координационный совет по борьбе с коронавирусом.