Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Коммунарке

Москва, 16 марта. Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из карантинного центра в московской Коммунарке. Об этом написал врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Проценко отметил, что медикам приходится сталкиваться с несознательным поведением пациентов, которые не понимают всей опасности распространения коронавируса, несмотря на регулярную разъяснительную работу.

«По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией. Прошу коллег объяснять не медикам серьезность ситуации, а жителям проявить гражданскую сознательность», — призвал врач.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, сбежавшую пациентку уже нашли и вернули на лечение. Сотрудник полиции отметил, что после ухода из больницы женщина находилась дома. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми пациентка контактировала после побега.

По последним данным, в России зарегистрировано 63 случая коронавируса, передает телеканал «360». Большинство заболевших находятся в Москве. С 5 марта в столице действует режим повышенной готовности. Приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой призывают самоизолироваться дома. Кроме того, при любых признаках ОРВИ необходимо вызвать врача на дом и не посещать медицинское учреждение.

Всего в мире зарегистрировано свыше 160 тысяч зараженных. Жертвами инфекции стали более шести тысяч человек.