Автоэксперты рассказали, как можно выгодно продать машину с пробегом

Москва, 16 марта. Автомобильные эксперты поделились советами с порталом «НьюИнформ», как можно выгодно продать поддержанный автомобиль.

Считается, что начало весны — лучшее время для продажи авто. Многие владельцы машин после зимы спешат продать свой транспорт, чтобы купить более современный автомобиль. Эксперты рассказали, так ли это на самом деле.

Автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто подтверждает тезис, что весной растут продажи б/у автомобилей. Тем не менее в этом году ситуация может быть несколько иной.

«Сейчас сложный период: курс сильно скачет и можно здорово прогадать. С моей точки зрения, надо чуть-чуть подождать», — делится советом Игорь Моржаретто.

Основатель юридической компании «Автоликбез» Дмитрий Славнов убежден, что если авто в отличном состоянии, то его с легкостью можно продать в любое время года. Однако ситуация может осложниться если у автомобиля есть «косяки».

Славнов также отметил, что можно прибегнуть к помощи автодилера, если вы ранее никогда не продавали машину. Но если вы уверены в своих силах, то вполне можете обойтись и без лишних затрат на помощников, подчеркивает эксперт

«Но если у вас нет опыта в продажах и вам надо «избавиться» от машины просто так, чтобы она не стояла – тут уже другой вопрос», — констатировал Славнов.

Все эксперты сходятся во мнении, что продажа поддержанной машины процесс трудоемкий. Они советуют заранее подготовить чеки и квитанции на запчасти и комплектующие. Также стоит привести в надлежащий вид салон и внешний вид авто. Уже после этого надо постараться сделать качественные снимки и написать исчерпывающее описание для объявления, а также быть готовым отвечать на все вопросы потенциальных покупателей.

Ранее эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал, почему «пенсионерский» стиль вождения вреден для двигателя автомобиля. По его словам, современные коробки передач адаптированы для езды с малыми оборотами и высокой нагрузкой двигателя, поэтому «пенсионерский» стиль может сократить срок его службы.