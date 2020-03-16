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Промпроизводство Китая показало худшие результаты за 30 лет из-за коронавируса

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Промпроизводство Китая показало худшие результаты за 30 лет из-за коронавируса

Пекин, 16 марта. Промышленное производство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет на фоне эпидемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, представленные в докладе Государственного статистического управления Китая.

За январь–февраль текущего года объемы производства в КНР сократились на 13,5%, при этом в аналогичный период прошлого года был зафиксирован рост на 6,9%. Если сравнивать с последним месяцем 2019 года, объемы промпроизводства уменьшились на 26,63%.

Сильнее всего эпидемия ударила по автомобильному сектору (31,8%), производству оборудования для железнодорожного, аэрокосмического, морского и другого транспорта (28,2%) и по текстильной промышленности (27,2%). Единственными сферами, в которых был зафиксирован рост, стали добыча нефти и газа (2,1%) и производство табачной продукции (6,9%). Кроме того, в первые два месяца текущего года объем экспорта Китая упал на 17,2%.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент в КНР эпидемия идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах. Многочисленные случаи зафиксированы в Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции, Германии и США.

Всего по миру выявлено свыше 160 тысяч заразившихся. Жертвами коронавируса стали более 6,4 тысячи человек, при этом свыше 70 тысяч выздоровели. Всемирная организация здравоохранения ранее уже объявила пандемию коронавируса.

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Источник: ТАСС
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