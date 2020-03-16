В Хабаровске вышедший на пробежку полицейский спас тонущего в ледяной воде пенсионера

Хабаровск, 16 марта. Работник транспортной полиции в Хабаровске во время утренней пробежки спас пожилого мужчину, который провалился под лед на реке Амур, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте МВД РФ по ДФО майор полиции Владимир Зубков спас жителя города Хабаровска, тонувшего в реке Амур», — сообщила представитель ведомства​​​.

Полицейский увидел тонущего пенсионера во время утренней пробежки по дамбе реки. Пожилой мужчина провалился в полынью. Правоохранитель не растерялся и ползком по льду добрался до пенсионера, после чего достал его из ледяной воды.

По словам Ирины Вовк, одежда пенсионера покрылась льдом и сковала движение. Полицейский отвез его к себе домой, дал сухую одежду и напоил чаем. После этого он отвез его к родным.

Сообщается, что мужчина шел по льду через замерзшую реку на свою дачу, которая находится на острове посреди реки. По словам пожилого мужчине, ранее он уже добирался до дачи таким способом.

Ранее в Хабаровском крае под лед реки Амур провалился автомобиль «Нива». Происшествие случилось вечером 14 марта в около улицы Павла Морозова. Рядом с лодочной станцией №6 водитель выехал на лед.