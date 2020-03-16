Эксперты назвали регионы России с самым низким уровнем безработицы

Москва, 16 марта. Москва и Санкт-Петербург являются городами с самым низкими уровнем безработицы. Об этом свидетельствуют данные за период с ноября 2019 года по январь 2020 года.

В обеих столицах уровень безработицы составил всего 1,5%. Кроме Москвы и Петербурга, в первую пятерку вошли Ямало-Ненецкий (1,8%) и Ханты-Мансийский (2,3%) автономные округа, а также Московская область (2,6%). В топ-10 оказались Татарстан (3,2%), Брянская область (3,4%), Хабаровский край (3,5%), Ивановская (3,5%) и Ленинградская области (3,6%).

Самый высокий уровень безработицы исследователи РИА Новости зафиксировали в Ингушетии — показатель составил 26,3%. На нижних строчках списка оказались и другие республики Северного Кавказа: Северная Осетия (13,6%), Чечня (13,5%), Дагестан (13,5%), пишет «Вечерняя Москва». Также не очень хорошо обстоит ситуация с трудоустройством в Алтае (12,9%), Туве (11,8%), Карачаево-Черкессии (11,4%), Кабардино-Балкарии (11,2%), Бурятии (9,4%) и Забайкальском крае (9,2%).

Если говорить в целом о России, то с ноября 2019 по январь 2020 года уровень безработицы составил 4,6%, понизившись на 0,2 пункта за год. Общая численность рабочей силы составила 75,6 миллиона человек, передает телеканал «360». По данным Росстата, безработными из них в указанный период числились 3,5 миллиона человек.

Ранее правительство РФ подготовило антикризисный план для экономики в условиях коронавируса. В рамках плана будет проводиться мониторинг обстановки на рынке труда, чтобы не допустить роста безработицы в стране. Для выплат пособий по безработице будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.