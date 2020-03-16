Композицию Little Big для Евровидения оценили блогеры из США

Вашингтон, 16 марта. Трое блогеров из США просмотрели клип группы Little Big на песню Uno и оценили шансы России на победу в Евровидении. Видео с реакцией американцев опубликовано на YouTube-канале Toy Goy.

Блогеры сразу отметили, что в песне слышат русскую культуру. Затем они положительно оценили стиль каждого из участников и видеоряд в целом. Чтобы понять все шутки, блогеры посоветовали пересмотреть клип хотя бы пять раз.

Они назвали выступление ярким, но отметили, что выбор группы в качестве участника Евровидения от России стал неожиданным.

«Это восхитительно, но это противоположность того, что Россия обычно делает. Обычно они отправляют лучшего исполнителя, прекрасную песню. А в этом году прекрасная песня и чудесный клип, но смешной и странный», — цитирует блогеров «ПолитРоссия».

Авторы видео отметили, что обычно песни участников от России показывают лучшие стороны русской культуры. На этот раз позитивная композиция говорит об умении русских повеселиться, считают блогеры. По их мнению, группа справилась со своей задачей на 1000%.

Блогеры считают, что Little Big не нужно ничего изобретать. Группе нужно лишь выйти на сцену и повторить происходившее в клипе. Единственной проблемой они назвали то, что в видео присутствуют семь персонажей, тогда как согласно правилам конкурса, находиться на площадке могут не больше шести человек.

«Это одна из тех песен, которые я хочу увидеть. Россия, спасибо большое! Это будет очень весело», — подчеркнули американские блогеры.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что букмекеры включили в пятерку потенциальных победителей Евровидения Little Big. Шансы на победу российской группы они оценили в 7%.