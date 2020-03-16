Путин создал в Госсовете рабочую группу по коронавирусу. События дня. ФАН-ТВ

В Госсовете появится рабочая группа по коронавирусу
В России появится еще одна рабочая группа по борьбе с коронавирусом. Об этом распорядился президент страны Владимир Путин. Новая структура действует на базе Госсовета, в ее состав вошли почти 20 человек — это руководители надзорных служб и члены правительства, в том числе министры транспорта и здравоохранения. Возглавил рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин. На нашу столицу приходится уже более 30 зараженных коронавирусом — это больше, чем в любом другом регионе России. В целом по стране таких пациентов сейчас 63. В остальном мире эпидемия затронула свыше 150 000 человек, из них 11 000 узнали свой диагноз за последние сутки.
Семеро погибли при пожаре в Иркутской области
Страшная трагедия в Иркутской области. Семь человек погибли при пожаре в поселке Усть-Уда. ФАН-ТВ публикует кадры с места происшествия. Огонь охватил двухквартирный жилой дом. Причиной, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки. Еще до приезда скорой неотложную помощь оказали четырем маленьким детям, но позже все они скончались в больнице.
«В январе текущего года данной семье в месте проживания был установлен автоматический пожарный извещатель, который подавал сигнал срабатывания на задымленность. Но почему взрослые не проснулись, не приняли меры к спасению себя и своих детей, пока не понятно. С этим будет разбираться следствие», — заявил Виктор Пашков, заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору.
Ранее в МЧС уже заявляли, что число жертв при пожарах в регионе за последнее время выросло. На этом фоне спасатели и волонтеры решили провести дополнительные работы с местным населением.
17 человек стали жертвами взрыва в Нигерии
Другое жуткое ЧП произошло в Нигерии. По данным СМИ, как минимум 17 человек стали жертвами взрыва на нефтепроводе в Абул-Адо. Это пригород крупного нигерийского мегаполиса Лагос. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры с места событий, на них видны густые клубы черного дыма и обломки поврежденных зданий. Сообщается, что взрыв произошел вблизи местного Вифлеемского колледжа. Различные травмы получили более 60 человек, а кроме того, пострадали десятки жилых домов, под завалами которых еще могут находиться люди. Сейчас на месте ЧП работают медики и пожарные, причины этой трагедии пока неизвестны. О версии теракта оперативники пока не говорят.
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
На экстренные меры пошла Федеральная резервная система США. Регулятор снизил ключевую процентную ставку почти до минимума. Теперь ее диапазон составляет от 0% до 0,25%. Решение уже одобрил президент страны Дональд Трамп. Такие меры приняты для поддержки экономики на фоне эпидемии коронавируса. Впрочем, это может сыграть свою роль не только для США, но и для других стран. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что действия американского регулятора — прямой сигнал для глобальной экономики: предотвратить мировую рецессию.