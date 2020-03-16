Патологоанатом Кактурский рассказал о причинах смерти Децла, Доренко и протоиерея Чаплина

Москва, 16 марта. За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и протоиерея Всеволода Чаплина стояли болезни, которые протекали скрыто, сообщает президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

Медик подчеркивает, что скоропостижная кончина — довольно распространенное явление. По его словам, некоторые люди имеют к этому предрасположенность. Обычно у них есть пороки сердца — приобретенные или наследственные

Кактурский утверждает, что есть временные интервалы, когда случается большинство внезапных смертей. По его словам, это поздняя осень и ранняя весна, среди дней недели — понедельник, среди времени суток — ночь.

«У Доренко была аневризма аорты. Вещь непредсказуемая, мина замедленного действия. У протоиерея Чаплина, по словам моих коллег, были серьезные проблемы с сердцем», — говорит патологоанатом.

Напомним, что Кирилл Толмацкий скончался в феврале прошлого года в возрасте 35 лет. Рэпер почувствовал недомогание после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

Журналист Сергей Доренко умер в мае 2019 года от разрыва аорты. В момент гибели он был за рулем мотоцикла.

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в конце января этого года в возрасте 52 лет из-за проблем с сердцем.

Ранее мать российского рэпера Кирилла Толмацкого сообщила, что бабушка музыканта до сих пор не знает о смерти внука. По словам Ирины Толмацкой, пожилая женщина из-за болезни Альцгеймера плохо слышит и понимает.