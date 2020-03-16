Sohu рассказало, какими тремя словами РФ ответила на просьбу США продать медицинские маски

Пекин, 16 марта. США мобилизовали десятки тысяч военных для участия в масштабных учениях Defender 2020, чтобы отрабатывать противодействие Москве. Однако распространение коронавируса поставило Штаты в неловкое положение и заставило обратиться к России за помощью — Вашингтону потребовались защитные медицинские маски. Как сообщает китайское издание Sohu, Москва ответила на просьбу США «тремя словами».

США и страны НАТО давно планировали проведение учений Defender 2020 вблизи российских границ. Североатлантический альянс не скрывал, что их основная цель — оказание давления на Москву. Тем не менее коронавирус внес свои коррективы в планы американцев. Защитные маски в США уже на исходе. Вашингтон решил обратиться к России с предложением купить маски. Однако в РФ предложение отклика не нашло. Как пишет китайское издание, Москва ответили на просьбу США тремя простыми словами: «продать не можем». В России действует официальный запрет на экспорт медицинских масок, в целях недопущения дефицита и спекуляций.

В то же время коронавирус уже добрался до американской армии — один из военнослужащих США заразился COVID-19 в Неаполе. Также опасный вирус был диагностирован у одного из польских генералов. Военачальник присутствовал на встрече командующих силами НАТО в Германии, где присутствовали высокопоставленные представители всех стран альянса. Как пишет китайское издание, своим присутствием польский генерал подверг огромному риску остальных военнослужащих. Есть вероятность, что кто-то еще мог заразиться коронавирусом.

Китайские журналисты подчеркивают, что основным врагом человечества на данный момент является коронавирус, поэтому все противоречия между государствами должны быть сглажены.

«Стремление НАТО надавить на Россию дало шанс опасному вирусу. В итоге это привело к распространению коронавируса в войсках Альянса и снижению боевой эффективности армии НАТО. Все это выглядит горькой иронией», — резюмируют в Китае.

Ранее эксперты китайского издания Sohu объяснили, почему подлодки России не застревают в Арктике, а американские субмарины столкнулись с большими проблемами — недавно американским морякам пришлось вручную ломать лед, чтобы продвинуться дальше.