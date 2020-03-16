Эксперты рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике

Берлин, 16 марта. Специалисты по ведению домашнего хозяйства и кулинарии рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике. Советы экспертов приводит немецкое издание Die Welt.

По словам специалистов, такие нескоропортящиеся продукты как яйца, соки, молоко, соусы или сливочное масло могут храниться на дверце холодильника. Сыр, йогурт и прочие продукты со значительным сроком годности лучше размещать на верхних полках. Внизу должны лежать скоропортящиеся продукты: свежее мясо, рыба, птица или морепродукты. Для этих продуктов подойдет так называемая нулевая камера (с температурой около точки замерзания), если она есть в холодильнике, отметили специалисты.

Картофель, манго, ананасы, цитрусовые и бананы держать в холодильник эксперты не советуют. Оптимальными контейнерами для хранения продуктов специалисты считают емкости из стекла и фарфора, так как эти материалы не выделяют вредных веществ.

Кроме того эксперты отмечают, то мыть холодильник следует не реже раза в месяц. При этом из него следует вынуть все продукты и протереть мягкой влажной салфеткой внутренние поверхности. Испорченные продукты следует своевременно выбрасывать, подчеркивают специалисты.

Ранее эксперт Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес рассказала, какие напитки опасно хранить не в холодильнике. К таковым она отнесла молочные продукты и протеиновые напитки на основе сои, миндаля, риса, которые в большом количестве содержат обеспечивающий рост бактерий белок.

Кроме того, эксперт рекомендовала всегда хранить в холодильнике открытые соки и богатые пробиотиками ферментированные напитки (кефир и чайный гриб).