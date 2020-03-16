Байден раскритиковал голосовавшего против антироссийских санкций Сандерса

Нью-Йорк, 16 марта. Бывший вице-президент США Джозеф Байден раскритиковал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса за то, что тот голосовал против санкций в отношении России за приписываемые ей попытки вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Соответствующее заявление Байден сделал в ходе теледебатов претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии.

Байден также обвинил Сандерса в том, что он в 1980-х годах положительно отзывался об успехах СССР.

«Помимо этого обстоятельства, после завершения выборов [в США 2016 года], зная, что россияне вмешивались в наши выборы, этот человек голосовал против наложения на Россию санкций за вмешательство в наши выборы», — заявил бывший вице-президент США.

Спецслужбы США ранее обвиняли российские власти во вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году и сговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. О беспочвенности обвинений заявляли и глава Белого дома и Москва. Расследованием в течение нескольких лет занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер, который также признал, что никакого сговора не было.