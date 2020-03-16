Названо основное препятствие для кораблей НАТО в акватории Крыма

Севастополь, 16 марта. Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море рядом с Крымом, не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.

Как отмечает источник, разведывательная деятельность кораблей Североатлантического альянса является «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети».

В силовых структурах Крыма подчеркивают, что новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — говорит источник.

По его словам, средства РЭБ выводят из строя не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки корабельной навигации, в результате чего системы показывают ложные координаты, а экипаж оказывается дезориентирован.

Отмечается, что в последние годы корабли НАТО стали чаще приближаться к российской границе в Черном море. Фиксируются и разведывательные летательные аппараты стран Североатлантического альянса. Их часто можно встретить около Крыма и Краснодарского края, над Балтикой и около российских военных баз в Сирии.

Министерство обороны РФ не единожды призывало военное командование США прекратить разведывательные операции, однако Пентагон отказывается это делать.

Несмотря на это, Россия и США продолжают плотное взаимодействие по линии борьбы с международным терроризмом. Недавно глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают плодотворное сотрудничество.