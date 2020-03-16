Эксперт назвал способы защиты от коронавируса

Москва , 16 марта. Доктор медицинских наук, руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич назвал способы защиты от коронавируса.

Эксперт отметил, что вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому даже с учетом того, что маски «не очень эффективны» носить их «все-таки стоит». Если нет другого выхода, он советует натянуть на лицо шарф.

Также следует ограничить излишне тесные контакты, даже со знакомыми людьми.

«Второе — это поменьше целоваться при встрече и обниматься, как со знакомыми, так и с малознакомыми людьми. Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу», — цитирует Ревича РИА Новости.

Эксперт напомнил, что чихать следует в локоть, чтобы не заразить других людей. По его словам, в комплексе даже минимальные меры снижают возможность передачи инфекции.

«Даже минимальные меры, когда их много, и когда люди их понимают, это становится эффективным», — заключил ученый.

Правительство Китая информировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже врачи установили, что возбудителем заболевания оказался коронавирус COVID-19. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

В настоящее время случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира, включая Россию. Количество заразившихся превысило 163,5 тысячи человек, скончались почти 6,5 тысячи заразившихся.