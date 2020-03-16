В Перу установили жесткий карантин на фоне пандемии коронавируса

Лима, 16 марта. Совет министров Перу ввел обязательный карантин по всей стране на 15 дней из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава государства Мартин Вискарра.

«Меры, которые будут действовать 15 дней, предписывают обязательную изоляцию для населения», — заявил президент Перу.

По словам Вискарры, жители страны будут обеспечены всем необходимым, включая продукты питания и медикаменты.

Согласно установленным нормам, передвигаться по дорогам в Перу отныне смогут лишь автомобили коммунальных служб, полиция, скорая помощь и машины развозящие продукты в магазины. В ближайшие 15 дней будут закрыты границы и отменено авиасообщение.

По последним данным, в Перу зарегистрирован 71 случай заражения COVID-19.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в связи с распространением коронавируса призывал граждан страны заменить поцелуи и объятия на поклоны по-японски или рокерские жесты.