Вильфанд сообщил о резком похолодании на юге России и «небывалом» тепле в Сибири

Москва, 16 марта. Жителей южной части европейской России ожидает резкое похолодание в 15-20 градусов, а в Сибирь придет небывалое тепло, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отмечает, что начало весны в южных регионах ознаменовалось «летней» погодой — в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Ставрополье температура превышала 20 градусов тепла.

«Но в связи с перемещением северных воздушных масс там уже будут наблюдаться заморозки. Температура понизится на 15-20 градусов», — сообщает Вильфанд.

Он подчеркнул, что осадки на юге не прогнозируются, а также что несмотря на похолодание, температура все равно будет оставаться выше нормы.

«Невероятно теплая погода будет на следующей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днем там прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла — это редчайший случай», — заявил синоптик.

Вильфанд подчеркивает, что данные показатели превышают норму на 15 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра предупредил жителей Камчатки о надвигающемся мощном циклоне. По данным ведомства, скорость ветра превысит 30 метров в секунду.

Ранее синоптики Гидрометцентра посоветовали москвичам не ждать потепления в ближайшее время. Вторая половина марта в столице будет заметно холоднее первой.