Сандерс выступил за взаимодействие США и Китая в борьбе с коронавирусом

Вашингтон , 16 марта. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что США следует взаимодействовать с КНР в противодействии распространению вызываемого новым коронавирусом заболевания. С соответствующим заявлением политик выступил в воскресенье на теледебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии.

Участников дебатов спросили, какие могут быть последствия у попытки скрыть масштаб вспышки коронавируса, которую американские СМИ приписывают Китаю.

«Одним из последствий должно стать понимание того, что лгать американскому народу нельзя. Нужно быть честным и открытым в вопросе истинной сути кризиса. Меня больше всего беспокоит президент Трамп, который хвалит Китай за хорошую работу», — заявил Сандерс.

В то же время сенатор отметил, что «следует взаимодействовать с китайцами», которые узнали о «нынешнем кризисе» многое. Также Сандерс выступил за тесное взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и со странами, в которых наблюдается резкий рост случаев вызываемого коронавирусом заболевания.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что американских эпидемиологов необходимо было направить в Китай с самого начала вспышки коронавируса.

Ранее глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19 может начаться в Китае после того как китайское правительство отменит карантин, сообщила «Газета.ру». По его мнению, в США эпидемия продлится несколько месяцев.