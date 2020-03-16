Правительство РФ подготовило антикризисный план для экономики в условиях коронавируса

Москва, 16 марта. Правительство Российской Федерации подготовило план поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19, включающий в себя формирование антикризисного фонда в 300 млрд рублей, сообщают «Ведомости», ссылаясь на двух федеральных чиновников.

Антикризисный план предполагает поддержку бизнеса, регионов, государственных компаний и жителей страны. Документ также предусматривает возможность компенсации доходов граждан, находящихся на карантине, за счет работодателя или больничных листов. Будет проводиться мониторинг обстановки на рынке труда, чтобы не допустить роста безработицы в стране. Для выплат пособий по безработице будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.

Для предотвращения распространения коронавируса будут закуплены материалы, необходимые для производства тестов на заболевание.

Подчеркивается, что туристический бизнес и авиабизнес получат налоговые каникулы. Согласно плану, малый и средний бизнес получат квартальную отсрочку для выплаты налогов. Государственные компании получат отсрочку в 6 месяцев для выплаты дивидендов.

Напомним, что 15 марта, президент РФ Владимир Путин сформировал рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса. Глава государства поставил у руля рабочей группы мэра Москвы Сергея Собянина. Туда вошли ряд министров и чиновников.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети начали заранее создавать запас продуктов питания, увеличивая заказы у поставщиков. Как заверяет Министерство торговли и промышленности России, закрытие продовольственных магазинов на фоне пандемии COVID-19 не планируется.