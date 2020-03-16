В Ирландии закроются все пабы и бары из-за пандемии коронавируса

Дублин, 16 марта. Власти Ирландии призывают до конца месяца закрыть все пабы и бары в стране из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении местного правительства.

«Правительство призывает все пабы и бары (включая бары при отелях) к закрытию с 15 марта до как минимум 29 марта», — сказано в заявлении​.

Ирландские власти пошли на такой шаг из-за того, что подобные заведения подразумевают социальное взаимодействие населения, а алкоголь к тому же понижает уровень личных ограничений.

Также правительство призвало ирландцев воздержаться от проведения домашних вечеринок, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом COVID-19.

В Ирландии с 13 марта по всей стране закрыты учебные заведения и музеи, государственные учреждения частично переведены на дистанционный режим работы. Первый случай заболевания в стране был выявлен еще в конце февраля. Общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Ирландии достигло 169 человек. Двое жителей страны уже скончались от осложнений вируса.

Согласно последним данным, в мире заражены более 153 тыс. человек более чем в 140 государствах, 5,7 тыс. пациентов скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.