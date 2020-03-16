Посол США Салливан сообщил, что Трамп хочет провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Москва, 16 марта. Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к инициативе российского лидера Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки» — постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил американский посол в России Джон Салливан.

Как отмечает американский дипломат, Дональд Трамп выразил желание провести встречу «пятерки» на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Однако ни место, ни время проведения саммита пока еще не согласованы», — подчеркивает Салливан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение Путина провести саммит лидеров стран «ядерной пятерки». Генсек высоко оценил инициативу российского президента, отметив, что встреча позволит преодолеть разногласия в Совбезе ООН.

Напомним, что с данной инициативой Владимир Путин выступил в конце января на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. Он предложил провести саммит постоянных членов Совбеза ООН — России, США, Франции, Китая и Великобритании. Путин отметил, что согласен провести встречу «в любой точке мира». Ранее его инициативу уже поддержали во Франции и Китае.

В конце февраля Дональд Трамп заявлял, что США заинтересованы обсудить с Россией и Китаем контроль над вооружениями.