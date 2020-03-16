В Японии школы некоторых городов возобновили занятия из-за отсутствия новых заражений

Токио, 16 марта. В ряде городов Японии начальные и средние школы с понедельника возобновили занятия из-за отсутствия новых заразившихся коронавирусом на этих территориях. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Занятия возобновились в школах префектуры Сага на юго-западном острове Кюсю, в которой проживает более 815 тыс. человек. Аналогичное решение приняли власти шести других городов, в том числе Сидзуоки и Тоямы. В общей сложности их население превышает 1,1 млн человек.

Правительство Японии просило прекратить занятия во всех школах страны со 2 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса. С рекомендацией согласились более 90% начальных и средних учебных заведений.

Позже родители в ряде районов страны настояли на возобновлении занятий из-за отсутствия новых заражений и необходимости брать отпуск, чтобы остаться с детьми.

В Японии зафиксировано более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умер 31 человек. В воскресенье, 15 марта, в стране вступил в силу запрет на перепродажу медицинских масок по завышенным ценам в связи с угрозой распространения коронавируса и острого дефицита этой продукции, сообщила «Газета.ру». Нарушение запрета будет караться штрафом в размере 1 млн иен (около 10 тыс. долларов США) или годом тюремного заключения.