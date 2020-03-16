Посольство РФ в США приостанавливает работу консульского отдела из-за коронавируса

Вашингтон, 16 марта. Посольство Российской Федерации с США с 16 марта приостанавливает оказание консульских услуг из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

В связи с обострением ситуации с распространением коронавируса и невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта приостанавливается личный доступ граждан России в консульский отдел посольства.

«Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей и носят временный характер», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что прием граждан, записавшихся на прием до 16 марта, после возобновления работы консульского отдела диппредставительства будет осуществляться в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая, где в конце 2019 года была зафиксирована вспышка заболевания, превысило число зараженных в КНР.