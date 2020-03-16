Семь человек стали жертвами пожара в селе в Иркутской области

Иркутск, 16 марта. В результате пожара в селе Усть-Уда Иркутской области погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей», — цитирует представителя министерства ТАСС.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что многоквартирный жилой дом загорелся на улице Геологов в Астрахани. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В общей сложности в доме проживают 21 человек, в том числе пять несовершеннолетних. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.