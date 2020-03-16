Доля долгов по потребительским кредитам снижается в России второй год подряд

Москва, 16 марта. Доля просроченной задолженности от общего объема потребительских кредитов россиян снижается второй год подряд на фоне активного роста самого кредитного портфеля. Об этом заявили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), самая высокая доля просроченной задолженности от объема действующих потребительских кредитов за последние два года наблюдалась в третьем квартале 2017 года. Тогда показатель составил 22%, но с тех пор доля снижалась.

Небольшое увеличение просроченной задолженности было отмечено в третьем квартале 2018 года, когда показатель достиг 20,4%. В январе прошлого года доля просроченной задолженности опустилась до 15,5%. По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, снижение показателя происходит на фоне роста кредитного портфеля. Эксперт отметил, что «просрочка размылась в статистике».

Мехтиев считает, что в текущей экономической ситуации существуют риски реального роста просроченной задолженности в будущем.

«Более 10% заемщиков расплатились за последние 2-4 года по кредитам за счет рефинансирования старых кредитов новыми, что говорит о том, что многие заемщики испытывают в той или иной мере проблемы», — цитирует президента НАПКА ТАСС.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские банки сократили выдачу кредитных карт гражданам на 21,7% (до 540,2 тыс. штук). Общий лимит по «кредиткам» россиян снизился до 22,8 млрд рублей (-22,7%).