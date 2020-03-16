Россиян будут автоматические уведомлять о размере потенциальной пенсии

Москва, 16 марта. Граждане России в возрасте старше 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Министерство труда РФ готовит соответствующий законопроект к внесению в Государственную думу, сообщают «Известия».

Как отмечают в министерстве, данные сообщения помогут россиянам заранее оценить свои накопления и при необходимости принять меры по и увеличению. Подобные уведомления будут приходить пользователям сервиса Госуслуг один раз в три года.

В сообщении будет указан потенциальный размер пенсии, рассчитанный на основе уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения на нее права. Также будут указываться параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере накоплений.

Пилотный режим рассылки уведомлений планируется в июле следующего года.

Ранее в Министерстве финансов РФ рассказали, куда идут деньги, конфискованные у коррупционеров. Отмечается, что конфискованные взятки, а также вырученные средства от продажи незаконно нажитого имущества чиновников идут в бюджет Пенсионного фонда, а потом направляются на выплату страховых пенсий жителям России.

Недавно сообщалось, что комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии. Согласно закону, негосударственные пенсии будут доступны женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60.