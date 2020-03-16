Американский ученый прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

Вашингтон, 16 марта. После того как Китай отменит карантин, в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи.

По его мнению, после возвращения КНР к нормальной жизни, в стране вновь появится риск эпидемии коронавируса.

«По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна [эпидемии]. Надеюсь, этого не произойдет», — говорит Фаучи.

Ученый прогнозирует, что в США эпидемия продлится несколько месяцев. По его словам, срок зависит от эффективности мер по контролю над распространением вируса.

«Если вы хотите знать, какая будет динамика, — посмотрите на Китай и Южную Корею. В Китае дошли до пика, сейчас там показатели снижаются. Несколько дней назад там зарегистрировали всего 11 случаев, что ничтожно мало по сравнению с тем, что там было ранее», — отмечает ученый.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 5,8 тыс. человек. Победили недуг 73,9 тыс. пациентов.

Ранее британское издание The Guardian сообщало, что распространение коронавируса может привести к госпитализации 7,9 млн граждан Соединенного Королевства.