Ирак добивается международной поддержки после ударов США

Багдад, 16 марта. Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после нанесенных по иракским правительственным объекта ударов США.

«Ирак работает над тем, чтобы мобилизовать усилия всех друзей и партнеров для поддержки его позиции в защиту уважения суверенитета Ирака после недавних воздушных ударов США по объектам безопасности Ирака, приведших к гибели и ранению людей», — цитирует ас-Сахафа РИА Новости.

По его словам, Ирак направил в Совет безопасности ООН жалобу по поводу ударов по правительственным учреждениям со стороны США, которые Ирак считает агрессией против его территории и «грубым нарушением своего суверенитета».

В ночь на 12 марта США атаковали расположенную на сирийско-иракской границе базу иракского народного ополчения «Хашд аш-Шааби». Удар был нанесен после обстрела базы сил коалиции Таджи на севере Багдада реактивными снарядами.

Тогда в результате атаки погибли трое и пострадали 12 иностранных военнослужащих, сообщила «Газета.ру». По данным СМИ, жертвами удара стали два гражданина США и один британец.