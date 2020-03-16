ФРС США понизила базовую ставку почти до нуля из-за коронавируса

Вашингтон, 16 марта. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, снизила базовую ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса, сообщается в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Отмечается, что распространение коронавируса будет оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, что представляет угрозу для дальнейших экономических перспектив.

«На фоне этого развития событий комитет решил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%», — говорится в заявлении.

Федеральный комитет будет сохранять ставку в данном диапазоне до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

ФРС также объявила о переходе к политике так называемого количественного смягчения. Американские резервы приобретут дополнительные облигации на 700 млрд долларов, из которых 500 млрд придутся на казначейские бумаги США.

В начале месяца совет управляющих ФРС уже понижал базовую процентную ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

Отметим, что в 2019 году ФРС впервые за 10 лет начала снижать базовую ставку. За 2019 год ФРС трижды принимала подобное решение, каждый раз снижая базовую ставку на 0,25%.