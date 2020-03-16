Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса

Лондон, 16 марта. Вспышка коронавируса может привести к госпитализации 7,9 млн граждан Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на материалы секретного брифинга правительственной медицинской службы Public Health England (PHE) для руководства Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии сообщила в воскресенье газета The Guardian.

В PHE предполагают, что вспышка коронавируса может продлиться до весны 2021 года, заразиться могут до 80% населения страны.

«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.

В настоящее время в Великобритании зафиксировано 1 372 заразившихся, умерли 35 человек. Однако анализы на инфекцию делают лишь тяжело больным людям. Согласно оценкам британского правительства, реальное количество заболевших может достигать 5-10 тысяч человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что власти Ирландии объявили о закрытии пабов и кафе до 29 марта. Также руководство страны призвало граждан воздержаться от вечеринок в День Святого Патрика 17 марта.

Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке вызванной новым видом коронавируса пневмонии 31 декабря. Болезнь зародилась в китайском городе Ухань, но эпидемия быстро обрела международные масштабы. Количество погибших от COVID-19 к настоящему моменту превысило 6,4 тысячи человек. В минувшую среду, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.