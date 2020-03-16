Чехия вводит общенациональный карантин на фоне эпидемии коронавируса

Прага, 16 марта. Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает премьер-министры страны Андрей Бабиш.

Карантин в Чехии вводится с 00.00 16 марта (02.00 по московскому времени). Его основная цель — снижение потенциальных контактов между инфицированными и здоровыми.

«Согласно режиму карантина, на улицах будет разрешено находиться минимальному количеству людей, которые будут лишь следовать на работу и с работы, а также, в необходимых случаях», — говорит Бабиш, отмечая что под «необходимыми случаями» понимаются поход за продуктами и в аптеки, а также визиты родственников.

По словам премьер-министра, стражи правопорядка будут строго контролировать выполнение установленных норм, нарушителям грозят штрафы. На работе общественного транспорта карантин не отразится.

Напомним, что 12 марта в Чехии уже ввели режим чрезвычайного положения. Жителям страны запрещено выезжать за пределы страны, а иностранцам — въезжать. Ограничено авиасообщение и закрыты границы с соседними государствами.

Как сообщил Бабиш, по последним данным в Чехии зафиксировано 253 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Министр здравоохранения страны заявлял, что медперсонал испытывает нехватку респираторов. По его данным, требуется не менее 1 млн средств защиты органов дыхания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 11 тыс. новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за минувшие сутки. Согласно данным организации, за 24 часа умерли 343 пациента.