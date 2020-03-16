Немецкий журналист рассказал о шансах Little Big победить в Евровидении

Берлин, 16 марта. Журналист газеты Handelsblatt Андре Баллин рассказал о шансах российской группы Little Big на победу в Евровидении.

Автор статьи напомнил, что осенью 2018 года песня коллектива Skibidi вызвала в мире настоящий фурор. Клип на композицию стал вирусным и собрал около 370 миллионов просмотров. По словам Баллина, лидер группы Илья Прусикин и его коллеги по Little Big в совершенстве справляются с самым важным в хорошей сатире — с сохранением серьезного лица.

Решение отправить на Евровидение Little Big для России означает «абсолютную смену стиля», считает автор материала. По его мнению, до этого в стране относились к участию в песенном конкурсе крайне серьезно.

Баллин подчеркнул, что у Little Big есть шанс добиться успеха в финале Евровидения 16 мая. В победу коллектива верят многочисленные фанаты коллектива.

«Не только потому, что группа имеет большую фанатскую базу в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии, но и по причине того, что песня Uno может стать такой же заразительной, как Skibidi», — написал немецкий журналист.

Он отметил, что Little Big в качестве рекламной кампании запустили побуждающий фанатов подражать движениям участников группы флешмоб. Баллин напомнил, что в Интернете появились сотни видео, на которых люди под музыку композиции Uno двигают коленями, стараясь сохранить максимально серьезное выражение лица.

Евровидение-2020 станет 65-м по счету в истории песенного конкурса. Оно пройдет с 12 по 16 мая, принимать мероприятие будет нидерландский город Роттердам. По результатам жеребьевки Little Big выступят 12 мая в рамках первой части первого полуфинала.