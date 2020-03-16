В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4

Тегеран, 16 марта. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Отмечается, что толчки были зафиксированы 15 марта приблизительно в 10 часов вечера (в час ночи по московскому времени). Эпицентр располагался на глубине 16 км и в 39 км от города Бендер-Хамир.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Ранее Геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 5,9 у берегов штата Калифорния. Пострадавших и разрушений нет.