Украинские больницы обяжут переносить плановые операции из-за коронавируса

Киев, 16 марта. Глава Минздрава Украины Илья Емец 16 марта подпишет приказ, обязывающий больницы перенести плановые операции на поздний срок. Данные меры вызваны необходимостью сосредоточиться на пациентах с коронавирусом COVID-19.

Ранее Емец призвал перепрофилировать больницы в инфекционные, с учетом возможного распространения коронавируса​​​. Как говорит министр, исключением могут быть только ургентные случаи.

«Завтра министр здравоохранения подпишет приказ, согласно которому учреждения здравоохранения будут обязаны переносить плановые операции на более поздний срок для того, больницы были готовы предоставлять качественную и эффективную медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы», — сообщил 15 марта замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее украинский кабмин на внеочередном заседании распорядился временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев, и приостановить авиасообщение из-за распространения коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину.

Согласно данным Минздрава Украины, в стране было зафиксировано 3 случая заражения коронавируса и одна смерть.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Украина приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение из-за эпидемии коронавируса.