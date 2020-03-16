Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

Брюссель, 16 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.

Общее количество инфицированных в мире достигло 153 517 человек, 5375 заразившихся умерли.

За пределами Китая зафиксировано 72 469 случаев заражения, 2531 с летальным исходом.

Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй) 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса, получивший название COVID-19.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.