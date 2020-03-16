Жертвами взрыва нефтепровода в Нигерии стали не менее 15 человек

Абуджа, 16 марта. Не менее 15 человек погибли в результате взрыва нефтепровода в городе Абул-Адо в Нигерии. Об этом сообщает Vanguard.

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили более 60 человек. Повреждено несколько десятков жилых домов и объектов социально-экономической инфраструктуры.

RT напоминает, что в мае 2019 года мощный взрыв прогремел на нефтяных танкерах в порту Фуджейра в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства США в столице Туниса. Злоумышленник передвигался на мотоцикле. Он погиб на месте происшествия. Ранения получили пять сотрудников правопорядка.

В феврале 2020 года серия взрывов прогремела в Багдаде. Взрывные устройства сработали в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.