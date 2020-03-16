Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, заразилась коронавирусом

Лондон, 16 марта. Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила, что инфицирована коронавирусом COVID-19.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус​​​. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» — сообщила Куриленко у себя в Instagram.

Ранее «Газета.ру» писала о самочувствии американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уильямс, которые также подхватили коронавирус. По словам актера, они чувствуют себя хорошо и находятся на карантине, чтобы не подвергать риску окружающих.

Напомним, что актриса Ольга Куриленко обрела широкую известность после роли девушки Джеймса Бонда в фильме про агента 007 «Квант милосердия». Также актриса известна своей работой в таких фильмах, как «Обливион», «Семь психопатов», «Академия вампиров», «Хитмэн» и «Париж, я люблю тебя».

Ранее ряд киностудий были вынуждены перенести съемки или премьеры фильмов из-за обострения ситуации с коронавирусом. Коснулось это и очередной «бондианы». Премьера нового фильма об агенте британской разведки под названием «Не время умирать» перенесена с весны на ноябрь 2020 года из-за распространения COVID-19. Также сообщалось, что американская киностудия Warner Bros. приостановила съемки фильма «Бэтмен».