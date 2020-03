Юлия Михалкова кардинально сменила имидж

С развитием новых проектов мои коллеги заметно помолодели. На съемках детского КВН со-ведущей стала совсем девчоночка. Зато на сцене она отработала как профи! В продакшене, продвижении сталкиваюсь с коллегами от 10 до 17 лет. Креативят - супер, кое в чем взрослым фору дают. Я не удивлена! Знаете, порой мы сильно недооцениваем современных детей. Они цепкие, внимательные, активные, склонные к разумному перфекционизму, иначе смотрят на мир, у них отличное чутье на перспективу и успех. Даже в 7 лет. Так вот. После публикации анонса мероприятия для активных мам и детей Beauty Business Mama #bbmama (Москва, 15 марта ) меня стали спрашивать: а не рано в 7-10 лет учить созданию бизнес-проектов? (Это часть развивающей программы #bbmama) . Отвечаю: наоборот, чем раньше мы дадим детям точку опоры и возможность испытать себя - тем лучше. #bbmama - отличный старт! К тому же участие бесплатно и для ребенка, и для его мамы! Регистрация http://bbmama.kidsd.ru

