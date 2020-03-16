Юлия Михалкова кардинально сменила имидж

Москва, 16 марта. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова кардинально изменила стиль одежды и прическу после возвращения из США.
Михалкова избавилась от челки, а также сменила утонченные платья на комбинезон. Также звезда начала отдавать предпочтение обуви с плоской подошвой. В новом имидже она предстала на съемках детского КВН. Подписчики отмечают, что Михалкову теперь практически не узнать.
«Что вы с собой делаете? Совсем на себя уже не похожа», — спрашивает @kras_gruhina.
«Михалкова… Не узнал», — прокомментировал @saranchev2103.
Некоторые даже предположили, что знаменитость могла прибегнуть к услугам пластического хирурга.
«Вот что пластика животворящая делает», — пишет @oleggr14.
По мнению поклонников артистки, на столь кардинальную смену имиджа знаменитости повлиял недавний вояж в США. Она ездила в Штаты, чтобы написать книгу. Артистка жила на побережье океана, однако вскоре вернулась на родину. Юлия Михалкова подчеркивает, что Россия ее родная страна и она не собирается уезжать отсюда навсегда.
С развитием новых проектов мои коллеги заметно помолодели. На съемках детского КВН со-ведущей стала совсем девчоночка. Зато на сцене она отработала как профи! В продакшене, продвижении сталкиваюсь с коллегами от 10 до 17 лет. Креативят - супер, кое в чем взрослым фору дают. Я не удивлена! Знаете, порой мы сильно недооцениваем современных детей. Они цепкие, внимательные, активные, склонные к разумному перфекционизму, иначе смотрят на мир, у них отличное чутье на перспективу и успех. Даже в 7 лет. Так вот. После публикации анонса мероприятия для активных мам и детей Beauty Business Mama #bbmama (Москва, 15 марта ) меня стали спрашивать: а не рано в 7-10 лет учить созданию бизнес-проектов? (Это часть развивающей программы #bbmama) . Отвечаю: наоборот, чем раньше мы дадим детям точку опоры и возможность испытать себя - тем лучше. #bbmama - отличный старт! К тому же участие бесплатно и для ребенка, и для его мамы! Регистрация http://bbmama.kidsd.ru
Ранее участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил уход Юлии Михалковой из проекта желанием обустроить личную жизнь и усталостью от длительных переездов. По словам артиста, у «Пельменей» во время гастролей очень напряженный график — каждый день в новом городе.