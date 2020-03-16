Юлия Михалкова кардинально сменила имидж

Москва, 16 марта. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова кардинально изменила стиль одежды и прическу после возвращения из США.

Михалкова избавилась от челки, а также сменила утонченные платья на комбинезон. Также звезда начала отдавать предпочтение обуви с плоской подошвой. В новом имидже она предстала на съемках детского КВН. Подписчики отмечают, что Михалкову теперь практически не узнать.

«Что вы с собой делаете? Совсем на себя уже не похожа», — спрашивает @kras_gruhina. «Михалкова… Не узнал», — прокомментировал @saranchev2103.

Некоторые даже предположили, что знаменитость могла прибегнуть к услугам пластического хирурга.

«Вот что пластика животворящая делает», — пишет @oleggr14.

По мнению поклонников артистки, на столь кардинальную смену имиджа знаменитости повлиял недавний вояж в США. Она ездила в Штаты, чтобы написать книгу. Артистка жила на побережье океана, однако вскоре вернулась на родину. Юлия Михалкова подчеркивает, что Россия ее родная страна и она не собирается уезжать отсюда навсегда.

Ранее участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил уход Юлии Михалковой из проекта желанием обустроить личную жизнь и усталостью от длительных переездов. По словам артиста, у «Пельменей» во время гастролей очень напряженный график — каждый день в новом городе.