Мэр Одессы остановил работу городских объектов из-за коронавируса

Одесса, 16 марта. Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил работу почти всех городских объектов общего пользования. Об этом сообщает на сайте Одесского городского совета.

Распоряжение градоначальника мотивировано опасностью коронавируса. Под ограничение попали кафе, бары, рестораны, кинотеатры, магазины (кроме продуктовых и аптек), спортивные площадки, торгово-развлекательные центры и т. д. Уточняется, что распоряжение вступает в силу с 16 марта с 0.00.

Ранее аналогичные решения были приняты Львовским и Черновицким городскими советами.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о выявлении нового опасного вида коронавируса. К настоящему моменту ВОЗ объявила пандемию. Число жертв опасного вируса по всему миру превысило шесть тысяч.

«Газета.ru» сообщала, что Папа Римский помолился за окончание пандемии коронавируса.