Футбольный агент сравнил ситуацию с коронавирусом в Барселоне с фильмами про апокалипсис

Барселона, 16 марта. Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, рассказал, что происходит в столице Каталонии на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.

Селюк говорит, что в Барселоне после протестов за отсоединение появилась необычная традиция — выходить на балкон и хлопать.

«Вот и сейчас все хлопают, каждый день в 20.00 — это поддержка друг друга, медиков, которые помогают больным», — говорит футбольный агент.

По словам Селюка, горожане сидят дома и стараются не появляться на улицах. Он отмечает, что остались работать лишь продуктовые магазины и аптеки.

«Все как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машине проедет, и все. Людей нет, но все дисциплинированно», — рассказывает он.

Футбольный функционер считает, что надо наказывать людей, которые заразившись, продолжают посещать общественные заведения. По его мнению, вирус особенно сильно распространился в Испании и Италии из-за безалаберности местных жителей.

«Китайцам сказали — они все дома сидят и не выходят. А итальянцы все гуляют, веселятся, испанцы тоже по ресторанам ходили», — отмечает Селюк.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 в Испании умерли 100 человек. По данным местного Минздрава, число инфицированных в стране возросло на 2 тыс. человек, достигнув 7,7 тыс.