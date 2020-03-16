Трамп допустил возможность помилования своего бывшего советника Флинна

Вашингтон, 16 марта. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сейчас сообщается, что, разрушив его жизнь и жизнь его прекрасной семьи (а также многих других), ФБР, работая вместе с министерством юстиции, «потеряло» записи о генерале Майкле Флинне. Я серьезно рассматриваю (возможность) полного помилования», — отметил Трамп.

Флинн предстал перед судом за дачу ложных показаний о переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Суд учел, что показания были даны непосредственно в Белом доме. В приговоре это обстоятельство расценивается как отягчающее наряду с высокой должностью, которую занимал Флинн. Следует отметить, что на должности советника Трампа Флинн проработал лишь месяц.

Между тем, вопреки многочисленным заявлениям, американские власти так и не нашли доказательств сговора Белого дома с Кремлем.

Ранее Трамп заявил об отсутствии дефицита товаров первой необходимости в США.

«Цепочки поставок в Соединенных Штатах прочные, и американцам не нужно копить предметы первой необходимости», цитирует американского лидера RT.

Также сообщалось, что Трамп был крайне недоволен действиями Флинна, который со значительной задержкой доложил о звонке президента РФ Владимира Путина. Инцидент имел место в 2017 году. Достоянием широкой общественности он стал благодаря книге главы ФБР Джеймсу Коми. Трамп назвал это произведение «третьесортным», а его автора — лжецом.