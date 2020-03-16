«Аэрофлот» организует спецрейсы для возвращения россиян из Европы

Москва, 16 марта. Российская авиакомпания «Аэрофлот» организует спецрейсы из городов Европы для возвращения россиян домой, сообщает компания.

«В связи с временным прекращением полетов по ряду направлений «Аэрофлот» реализует специальную программу рейсов в европейские города для возвращения российских пассажиров «Аэрофлота», имеющих билеты на даты вылета 16 марта и позднее», — сообщает авиаперевозчик.

На данный момент на сайте «Аэрофлота» размещена информация о вывозных рейсах из Мюнхена, Франкфурта, Праги, Барселоны, Копенгагена, Вильнюса и Вены. Как отмечают представители компании, список будет обновляться.

Напомним, что с 16 марта в России вступает ограничение авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19. C этого дня будут доступны рейсы только из Москвы в столицы европейских стран. До этого были введены ограничения на полеты в Китай, Южную Корею и Иран.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Украине с 17 марта закрывает государственную границу на 2 недели для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.