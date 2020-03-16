Коронавирус выявлен у гражданина Венесуэлы в Подмосковье

Москва, 16 марта. У гражданина Венесуэлы в Подмосковье диагностирован коронавирус. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в социальной сети Instagram.
Всего в регионе подтверждено восемь случаев заражения COVID-19.
«В их числе один новый случай, зафиксированный сегодня. Это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — уточнил Воробьев.
В Московской области в связи со вспышкой коронавируса действует особый режим. Массовые собрания численностью более 5,5 тысяч людей запрещены. В школах и садиках посещение свободное. Ранее режим ЧС был объявлен в Сербии. Об этом писала «Газета.ru».
Также сообщалось, что за появление коронавируса могут быть ответственны Соединенные Штаты. Такое мнение высказал политолог Валерий Коровин.
«С одной стороны, Китай был раздражителем для глобалистов все годы до Трампа, претендуя на лидерство в экономике. С другой стороны, распространение коронавируса приводит к изоляционалистским процессам», — сказал специалист.