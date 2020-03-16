Коронавирус выявлен у гражданина Венесуэлы в Подмосковье

Москва, 16 марта. У гражданина Венесуэлы в Подмосковье диагностирован коронавирус. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в социальной сети Instagram.

Всего в регионе подтверждено восемь случаев заражения COVID-19.

«В их числе один новый случай, зафиксированный сегодня. Это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — уточнил Воробьев.

В Московской области в связи со вспышкой коронавируса действует особый режим. Массовые собрания численностью более 5,5 тысяч людей запрещены. В школах и садиках посещение свободное. Ранее режим ЧС был объявлен в Сербии. Об этом писала «Газета.ru».

Также сообщалось, что за появление коронавируса могут быть ответственны Соединенные Штаты. Такое мнение высказал политолог Валерий Коровин.