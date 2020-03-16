Депутат Госдумы Бессараб заявила, что россияне не бросят друг друга во время коронавируса

Москва, 16 марта. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что жители России не бросят друг друга во время сложной ситуации с коронавирусом COVID-19, передает iReactor.

Напомним, что недавно сообщалось о росте спроса на товары первой необходимости в России в связи с распространением коронавируса. По мнению Светланы Бессараб, россияне привыкли заранее закупаться необходимыми продуктами на фоне слухов о непростых ситуациях.

«Те, кто сегодня запасаются продуктами первой необходимости, их трудно винить, потому что уже сегодня Росздравнадзор сказал о том, чтобы в случае недомогания люди не выходили на улицы», — говорит парламентарий.

Бессараб убеждена, что россияне смогут оказать поддержку друг другу в случае обострения ситуации c СOVID-19. Она подчеркнула, что в России действуют социальные службы, а также работают волонтеры.

«Сегодня социальная сеть поддержки и защиты развита достаточно хорошо и помогает одиноким людям. Соцработники приносят лекарства, доставляют продукты питания. В будущем я думаю, мы друг другу сможем помочь», — говорит депутат Госдумы.

Она напомнила, что люди закупались гречкой и во время предыдущих кризисов. Однако она им не пригодилась, и ее в итоге пришлось выбрасывать.

«Винить россиян сложно, потому что у них есть пример, как ведут себя европейцы, например. Все видели пустые полки магазинов в Европе», — резюмировала Бессараб.

Ранее RT сообщало, что президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавирусу COVID-19 во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным.